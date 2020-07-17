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Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро Платежная система Mastercard с 11 августа меняет правила конвертации валют при покупке по картам в долларах и евро
Финансы
17 июля 2020 г. 11:54
Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Платежная система Mastercard с 11 августа меняет правила конвертации валют при покупке по картам в долларах и евро, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Согласно изменениям, расходы при оплате товаров в других валютах при использовании Mastercard в долларах или евро будут учитываться на день проведения операции. На данный момент конвертация при покупке в валюте и списание суммы происходят через несколько дней после оплаты по курсу платежной системы на дату клиринга операции — то есть расчета между банками. Из-за этого сумма списания может отличаться при изменении курса.

Отмечается, что изменения направлены на улучшение потребительского опыта и обеспечивает прозрачность курса обмена валюты.

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Версия на азербайджанском языке “Mastercard” valyutaların dəyişdirmə qaydalarına dəyişiklik edir

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