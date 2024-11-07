О нас

Mastercard и Rabitabank запустили углеродный калькулятор, чтобы снизить воздействие на окружающую среду

Mastercard и Rabitabank запустили углеродный калькулятор, чтобы снизить воздействие на окружающую среду Mastercard в партнерстве с Rabitabank продвигает усилия по обеспечению экологической устойчивости в Азербайджане, представляя свой Carbon Calculator - инновационный инструмент, который помогает потребителям лучше понять свой предполагаемый углеродный след
Финансы
7 ноября 2024 г. 10:44
Mastercard и Rabitabank запустили углеродный калькулятор, чтобы снизить воздействие на окружающую среду

Mastercard в партнерстве с Rabitabank продвигает усилия по обеспечению экологической устойчивости в Азербайджане, представляя свой Carbon Calculator - инновационный инструмент, который помогает потребителям лучше понять свой предполагаемый углеродный след. Mastercard Carbon Calculator, теперь доступный через Rabitabank, дает пользователям четкое представление о предполагаемых индивидуальных выбросах углекислого газа на основе их покупок в различных категориях.

«Mastercard совместно с Rabitabank стремится предоставлять цифровые решения, которые вдохновляют, информируют и позволяют делать более рациональный выбор и снижать воздействие на окружающую среду. Принятие Rabitabank калькулятора Carbon Calculator поможет его клиентам принять участие в глобальных усилиях по смягчению последствий изменения климата», - сказал Avşar Gürdal, генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане.

«В Rabitabank мы верим в то, что даем нашим клиентам возможность принимать взвешенные решения, которые положительно влияют на нашу планету. Запуская Mastercard Carbon Calculator в Азербайджане, мы помогаем нашему сообществу управлять своим воздействием на окружающую среду и вносить вклад в более устойчивое будущее, - прокомментировал д-р Айдын Гусейнов, председатель правления ОАО Rabitabank.

Поддержка национальных климатических целей

Углеродный калькулятор Mastercard уже доступен 33 клиентам в 12 странах, включая Болгарию, Гонконг, Венгрию, Италию, Польшу, Португалию, Румынию, Сингапур, Испанию, Тайвань, ОАЭ и Великобританию.

Калькулятор Carbon Calculator является частью более широких обязательств Mastercard по сокращению выбросов углекислого газа и поддержке глобальных действий по защите климата. Mastercard поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году и разработала программу Sustainable Cards Program, в рамках которой все физические платежные карты в сети Mastercard к 2028 году должны отказаться от использования ПВХ-пластика первого использования. На сегодняшний день более 750 эмитентов в 108 странах подписали соглашение о переходе 685 миллионов карт в нашей сети на использование переработанных и биологически чистых материалов. Mastercard стремится стать надежным партнером, предоставляющим данные, информацию и технологии, которые вдохновляют, информируют и способствуют улучшению качества жизни для всех.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mastercard and Rabitabank launch carbon calculator in azerbaijan to help consumers reduce environmental impact
Версия на азербайджанском языке “Mastercard” “Rabitəbank”la birgə ətraf mühitə təsiri azaltmaq üçün Karbon Kalkulyatoru təqdim edib

Другие новости из категории

Европейские рынки падают после победы Трампа в президентских выборах в США
Европейские рынки падают после победы Трампа в президентских выборах в США
7 ноября 2024 г. 11:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2024)
7 ноября 2024 г. 09:19
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2024)
7 ноября 2024 г. 09:18
Центр: Объем внешней торговли между странами ОТГ в 2024 году превысит $45 млрд
Центр: Объем внешней торговли между странами ОТГ в 2024 году превысит $45 млрд
6 ноября 2024 г. 19:33
Аукцион по размещению облигаций НБКО International на 500 тыс. манатов состоится 7 ноября
Аукцион по размещению облигаций НБКО International на 500 тыс. манатов состоится 7 ноября
6 ноября 2024 г. 19:24
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-октябрь, 2024)
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-октябрь, 2024)
6 ноября 2024 г. 18:20
Бакинская фондовая биржа почти втрое увеличила оборот
Бакинская фондовая биржа почти втрое увеличила оборот
6 ноября 2024 г. 18:10
Биржевая цена золота после победы Трампа снизилась на 2%
Биржевая цена золота после победы Трампа снизилась на 2%
6 ноября 2024 г. 18:03
Акции AstraZeneca падают на фоне расследования в Китае
Акции AstraZeneca падают на фоне расследования в Китае
6 ноября 2024 г. 17:00
ГНС и AMFA обсудили упрощение налогового администрирования и налоговые льготы для НБКО
ГНС и AMFA обсудили упрощение налогового администрирования и налоговые льготы для НБКО
6 ноября 2024 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi