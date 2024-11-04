“Mastercard” и ABB запускают хакатон по устойчивому развитию

Mastercard в партнерстве с ABB запускает Хакатон "Sustainability Sandbox", виртуальный конкурс, который ставит перед финтех-стартапами задачу разработки решений, направленных на борьбу с изменением климата. Мероприятие приурочено к Конференции ООН по изме

Mastercard в партнерстве с ABB запускает Хакатон "Sustainability Sandbox", виртуальный конкурс, который ставит перед финтех-стартапами задачу разработки решений, направленных на борьбу с изменением климата. Мероприятие приурочено к Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) и посвящено отслеживанию выбросов углекислого газа и решениям ESG.

Хакатон пройдет с 14 по 18 ноября и предоставит финтех-новаторам возможность представить свои решения лидерам финансового и государственного секторов. Проекты-победители могут получить доступ к информации через платформу Mastercard "Sandbox as a Service".

«Этот хакатон дает возможность стартапам создавать эффективные климатические решения, укрепляя стремление Mastercard к построению инклюзивной, устойчивой цифровой экономики, где каждый имеет возможность раскрыть свой потенциал», - сказал Avşar Gürdal, генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане.