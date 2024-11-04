О нас

“Mastercard” и ABB запускают хакатон по устойчивому развитию

“Mastercard” и ABB запускают хакатон по устойчивому развитию Mastercard в партнерстве с ABB запускает Хакатон "Sustainability Sandbox", виртуальный конкурс, который ставит перед финтех-стартапами задачу разработки решений, направленных на борьбу с изменением климата. Мероприятие приурочено к Конференции ООН по изме
Финансы
4 ноября 2024 г. 16:23
“Mastercard” и ABB запускают хакатон по устойчивому развитию

Mastercard в партнерстве с ABB запускает Хакатон "Sustainability Sandbox", виртуальный конкурс, который ставит перед финтех-стартапами задачу разработки решений, направленных на борьбу с изменением климата. Мероприятие приурочено к Конференции ООН по изменению климата 2024 года (COP29) и посвящено отслеживанию выбросов углекислого газа и решениям ESG.

Хакатон пройдет с 14 по 18 ноября и предоставит финтех-новаторам возможность представить свои решения лидерам финансового и государственного секторов. Проекты-победители могут получить доступ к информации через платформу Mastercard "Sandbox as a Service".

«Этот хакатон дает возможность стартапам создавать эффективные климатические решения, укрепляя стремление Mastercard к построению инклюзивной, устойчивой цифровой экономики, где каждый имеет возможность раскрыть свой потенциал», - сказал Avşar Gürdal, генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане.

Финтех-стартапы, заинтересованные в участии, могут подать краткое предложение до 6 ноября по этой ссылке. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: [email protected].

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mastercard and ABB launch sustainability hackathon
Версия на азербайджанском языке "Mastercard" və ABB dayanıqlılıq hakatonuna başlayır

Экслюзивные новости

Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi