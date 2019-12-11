​Mastercard будет стимулировать безналичные расчеты в Азербайджане

"Многие граждане Азербайджана пользуются медицинскими услугами в Турции. Учитывая это, мы порекомендовали больницам в Турции применять определенные скидки для пациентов из Азербайджана, производящих оплату посредством MasterCard".

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам менеджер Mastercard по Азербайджану Эрдем Чакар.

По его словам, некоторые больницы в Турции уже положительно отреагировали на этот призыв и предлагают скидки азербайджанским пациентам.

"Мы заинтересованы в увеличении объема безналичных платежей в Азербайджане и планируем провести кампанию их стимулированию в следующем году. Подробности станут известны в ближайшие месяцы", - сказал он.