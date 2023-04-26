Mastercard: Азербайджан обогнал многие страны Европы по платежам посредством смартфонов

Азербайджан является одной из ведущих стран по уровню использования смартфонов - с количеством смартфонов превышающем 70%, он обгоняет многие европейские страны.

Азербайджан является одной из ведущих стран по уровню использования смартфонов - с количеством смартфонов превышающем 70%, он обгоняет многие европейские страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международную платежную систему Mastercard.

"Это влияние также проявляется в быстром внедрении новых методов оплаты. Более половины всех карточных транзакций в стране зарегистрированы в онлайн коммерции, и этот показатель растет. С другой стороны, после запуска Apple Pay в конце 2021 года и Google Pay в 2022 году в стране, использование смартфонов для физических покупок также резко возросло. Согласно текущей статистике, 1 из каждых 7 физических платежных транзакций в Азербайджане осуществляется через смартфоны. С появлением новых областей применения безналичных платежных приложений, таких как общественный транспорт, не трудно предсказать, что в ближайшем будущем смартфоны будут использоваться более интенсивно, чем пластиковые карты", - говорится в информации.