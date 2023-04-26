Mastercard: Азербайджан лидирует в мире по темпам роста карточных платежей

За последние 5 лет удельный вес карточных платежей среди потребителей в Азербайджане вырос с 5% до 25%.

За последние 5 лет удельный вес карточных платежей среди потребителей в Азербайджане вырос с 5% до 25%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международную платежную систему Mastercard.

Отмечается, что за этот период Азербайджан занял лидирующие позиции по темпам роста карточных платежей. Важными факторами, обусловившими это развитие, являются стремительный рост числа физических лиц в банковской экосистеме и, как следствие, двукратный рост общего количества карт на душу населения в течение 5 лет, увеличение количества терминалов в стране и объявленные банками различные бонусные программы при безналичных платежах.

Кроме того, рост электронной коммерции и ограничение сфер использования наличных денег, особенно во время пандемии, побудили потребителей использовать банковские карты для покупок.