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Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск возглавил рейтинг пятисот богатейших людей мира по версии Bloomberg.
Финансы
4 июля 2023 г. 02:43
Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск возглавил рейтинг пятисот богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Как передает Report, состояние миллиардера составляет 234 миллиарда долларов.

Согласно приведенной статистике, за первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на 96,6 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге занял владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, чье состояние оценили в 200 миллиардов долларов. Рост его благосостояния за первое полугодие составил 38,2 миллиарда долларов.

Совокупно 500 богатейших людей мира за первое полугодие увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов.

Отмечается, что каждый из членов индекса миллиардеров Bloomberg зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день на протяжении последних шести месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Mask yenidən dünyanın ən varlı adamları siyahısına başçılıq edir

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