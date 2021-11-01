О нас
Report Georgia
Аудио новости

Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов

Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов Глава компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Финансы
1 ноября 2021 г. 20:50
Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
Илон Маск

Глава компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По данным Forbes Real-Time состояние Маска достигло этой отметки примерно в 17.45. В моменте состояние основателя Tesla увеличивалось на 7,4 миллиарда, сейчас же его богатство оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1%.

Состояние Маска подскочило на фоне продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании обновила рекорд, достигнув отметки 1154,49 доллара.

В прошлый понедельник акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделке компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк автопрокатчика. На этом фоне капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
1 ноября 2021 г. 15:03
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
Проводится экспертиза обнаруженных останков шехидов I Карабахской войны
1 ноября 2021 г. 12:54
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
1 ноября 2021 г. 11:05
В этом году 248 детям дали имя Полад, 65 - Худаяр
В этом году 248 детям дали имя Полад, 65 - Худаяр
1 ноября 2021 г. 10:30
Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане
Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане
1 ноября 2021 г. 09:57
Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
30 октября 2021 г. 15:32
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
30 октября 2021 г. 12:56
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
29 октября 2021 г. 16:14
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi