Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов

Глава компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Глава компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По данным Forbes Real-Time состояние Маска достигло этой отметки примерно в 17.45. В моменте состояние основателя Tesla увеличивалось на 7,4 миллиарда, сейчас же его богатство оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1%.

Состояние Маска подскочило на фоне продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании обновила рекорд, достигнув отметки 1154,49 доллара.

В прошлый понедельник акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделке компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк автопрокатчика. На этом фоне капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов.