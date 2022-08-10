Маск продал акции Tesla почти на 7 млрд долларов

Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 млн акций компании на сумму в 6,88 млрд долларов.

Основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 млн акций компании на сумму в 6,88 млрд долларов.

Как передает Report, это следует из документов Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Согласно этим документам, продажи происходили в пятницу, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, когда они продемонстрировали скромный рост, на 0,8%, и во вторник, когда они вновь обвалились в цене — на 2,4%.

Ранее Маск уже продал акции Tesla на 4 млрд долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, объявив, что в дальнейшем не будет продавать акции автомобильной компании. Свободные деньги были необходимы ему, чтобы профинансировать часть покупки.

В апреле Маск предложил 44 млрд долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных аккаунтов, а также не представила необходимой информации. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

В конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.