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Маск: капитализация Tesla может превысить стоимость Apple и Saudi Aramco вместе взятых

Маск: капитализация Tesla может превысить стоимость Apple и Saudi Aramco вместе взятых Капитализация Tesla может превысить капитализацию американской компании Apple и национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вместе взятых.
Финансы
20 октября 2022 г. 05:47
Маск: капитализация Tesla может превысить стоимость Apple и Saudi Aramco вместе взятых

Капитализация Tesla может превысить капитализацию американской компании Apple и национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вместе взятых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск, выступая на презентации доходов компании Tesla за третий квартал текущего года.

"Я считаю, что мы можем значительно превысить текущую рыночную стоимость Apple. На самом деле я вижу потенциальный путь к тому, чтобы стоимость Tesla была больше, чем у Apple и Saudi Aramco вместе взятых", - приводит слова Маска телеканал CNBC.

"Это не значит, что это произойдет или что это будет легко", - добавил предприниматель.

По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 19 октября капитализация Tesla оценивается в 695,7 млрд, Apple - в 2,3 трлн, Saudi Aramco - в 2,09 трлн долларов (7,8 триллиона саудовских риалов).

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