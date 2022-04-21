Маск готов вложить 46,5 млрд долларов в приобретение акций Twitter

Американский предприниматель Илон Маск изучает возможность подачи заявки на тендер по покупке всех размещенных акций компании Twitter.

Американский предприниматель Илон Маск изучает возможность подачи заявки на тендер по покупке всех размещенных акций компании Twitter.

Как передает Report со ссылкой н ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Это обойдется бизнесмену примерно в 46,5 млрд долларов. Агентство Associated Press сообщает, что Маск уже располагает данной суммой и ведет переговоры с компанией.

14 апреля агентство Reuters информировало, что Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, предложил купить компанию за 41,39 млрд долларов (54,2 доллара за акцию). По информации агентства, совет директоров Twitter намерен тщательно рассмотреть его предложение, чтобы определить порядок действий, который, по их мнению, наилучшим образом будет отвечать интересам компании и ее акционеров.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. На данный момент, отмечает агентство Bloomberg, состояние Маска оценивается в 266 млрд долларов.