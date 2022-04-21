О нас
Аудио новости

Маск готов вложить 46,5 млрд долларов в приобретение акций Twitter

Маск готов вложить 46,5 млрд долларов в приобретение акций Twitter Американский предприниматель Илон Маск изучает возможность подачи заявки на тендер по покупке всех размещенных акций компании Twitter.
Финансы
21 апреля 2022 г. 20:10
Маск готов вложить 46,5 млрд долларов в приобретение акций Twitter

Американский предприниматель Илон Маск изучает возможность подачи заявки на тендер по покупке всех размещенных акций компании Twitter.

Как передает Report со ссылкой н ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Это обойдется бизнесмену примерно в 46,5 млрд долларов. Агентство Associated Press сообщает, что Маск уже располагает данной суммой и ведет переговоры с компанией.

14 апреля агентство Reuters информировало, что Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, предложил купить компанию за 41,39 млрд долларов (54,2 доллара за акцию). По информации агентства, совет директоров Twitter намерен тщательно рассмотреть его предложение, чтобы определить порядок действий, который, по их мнению, наилучшим образом будет отвечать интересам компании и ее акционеров.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. На данный момент, отмечает агентство Bloomberg, состояние Маска оценивается в 266 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi