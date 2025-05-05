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Масато Канда: АБР планирует увеличить объем частных инвестиций вчетверо к 2030 году

Масато Канда: АБР планирует увеличить объем частных инвестиций вчетверо к 2030 году С 2022 года объем операций Азиатского банка развития (АБР) с частным сектором увеличился более чем вдвое и банк намерен нарастить объем частных инвестиций в четыре раза - до 13 млрд долларов США в год к 2030 году.
Финансы
5 мая 2025 г. 13:38
Масато Канда: АБР планирует увеличить объем частных инвестиций вчетверо к 2030 году

С 2022 года объем операций Азиатского банка развития (АБР) с частным сектором увеличился более чем вдвое и банк намерен нарастить объем частных инвестиций в четыре раза - до 13 млрд долларов США в год к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил президент АБР Масато Канда на церемонии открытия 58-го заседания Совета управляющих банка.

По его словам, именно изобретательность предпринимателей, бизнеса и инвесторов формирует решения будущего: "Наша задача - раскрыть этот потенциал, особенно на наиболее уязвимых и нуждающихся рынках.

Для реализации этой амбициозной повестки АБР наращивает институциональные ресурсы и расширяет финансовые возможности. В частности, сформирован дополнительный потенциал в размере 100 млрд долларов США, что позволит увеличить годовой объем операций банка на 50% - с 24 до 36 млрд долларов США - в течение следующего десятилетия, чтобы соответствовать растущим потребностям стран-членов".

М. Канда также подчеркнул, что АБР активно продвигает открытую регионализацию с внедрением цифровых таможенных платформ, использованием координированных инвестиций в устойчивую инфраструктуру, поддержкой трансграничных энергетических и транспортных систем,
а также с углублением сотрудничества в рамках субрегиональных программ, включая Центральную и Южную Азию, а также регион Большого Меконга.

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