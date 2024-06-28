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Масацугу Асакава: Климатическая деятельность Азербайджана может сократить таяние льдов в стране до 50%

Масацугу Асакава: Климатическая деятельность Азербайджана может сократить таяние льдов в стране до 50% Деятельность Азербайджана в рамках борьбы с изменением климата может поспособствовать сокращению таяния льдов в стране до 50%.
Финансы
28 июня 2024 г. 16:44
Масацугу Асакава: Климатическая деятельность Азербайджана может сократить таяние льдов в стране до 50%

Деятельность Азербайджана в рамках борьбы с изменением климата может поспособствовать сокращению таяния льдов в стране до 50%.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава на встрече со студентами университета ADA.

В качестве примера Асакава назвал меры, которые Азербайджан намерен предпринять для сокращение выбросов парниковых газов: "Азербайджан готов предпринять шаги в этом направлении. Например, страна намерена увеличить долю ВИЭ до 30% к 2030 году. Для решения экологических проблем необходимо развивать сотрудничество. АБР также полон решимости сотрудничать с Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Masatsuqu Asakava: "Görüləcək işlər Azərbaycanda buzların əriməsinin qarşısını 50 %-ə qədər azalda bilər"

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