Маржа прибыли AzerGold вдвое возросла

Финансовый аудит ЗАО AzerGold за 2018 год показал положительные результаты, как и в 2017 году.

Об этом сообщили Report в AzerGold.

"Хотя выручка от продаж снизилась по сравнению с 2017 годом, значительное снижение себестоимости продаж также способствовало общему росту прибыли", - говорится в сообщении компании.

Так, в 2017 году продажи ЗАО AzerGold составили 77 306 206 долларов США, тогда как в 2018 году этот показатель сократился на 18 936 259 долларов США (или 24%) - до 58 369 947 долларов США. В свою очередь, себестоимость продаж снизилась на 23 301 577 ABŞ долларов США (37%) - с 62 228 074 долларов США в 2017 году до 38 986 497 долларов США в 2018 году.

По сравнению с 2017 годом общая прибыль увеличилась на 4 365 318 долларов США (29%) - до 19 383 450 долларов США в 2018 году. Общая маржа прибыли составила 19% в 2017 году и 33% в 2018 году.