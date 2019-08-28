​Манящий блеск золота - AНАЛИТИКА

Золото, стоимость которого, преодолев самую высокую планку последних шести лет, составила 1560 долларов за унцию, призывно манит своим блеском инвесторов. Серебро тоже не отстает, рванув вверх после длительного застоя. Очевидно, что инвесторы пребывают в поиске безопасного актива и в этом плане оба металла находятся в поле их зрения. Иным активом, соперничающим в контексте безопасности с этими металлами, являются государственные облигации. Массовый спрос вызвал скачок цен на государственные облигации развитых стран. А поскольку доходность облигаций обратно пропорциональна их стоимости, доходы от них пошли на спад.

На прошлой неделе министерство финансов Германии впервые разместило облигации сроком на 30 лет с отрицательной доходностью. Таким образом, немецкое правительство задолжало 824 млн евро, а спустя 30 лет будет вынуждено вернуть 795 млн евро. Между тем, стоимость австрийских облигаций сроком на 100 лет за год выросли с 120 до 200 евро. То есть долгожитель, купивший облигации сейчас, спустя 100 лет сможет вернуть лишь половину уплаченных за них денег.

Стоимость австрийской вековой облигации. Источник: WSJ

Стоимость облигаций с отрицательной доходностью уже достигла 16,7 трлн долларов, и эта тенденция продолжается. Государственные облигации иных развитых стран, за исключением США и Англии, доходов не приносят. Ожидается, что доходность среднесрочных облигаций этих стран тоже будет отрицательной.

Облигации с отрицательной доходностью. Источник: Bloomberg

Золото не несет в себе дефолтные риски, оттого и привлекает инвесторов. Марк Мобиус - эксперт и инвестор с 40-летним стажем работы на развивающихся рынках - в своем последнем интервью отметил, что покупать золото выгодно по любой цене. Подобное заявление на первый взгляд может показаться нелогичным, учитывая, что опытный инвестор придает значение понятию выгодной стоимости. На заре 2000-х годов такой совет мог показаться лишенным смысла, однако в последующие годы цена золота выросла с 250 до 700 долларов, а позже аж до 2000 долларов.

Источник: TD Ameritrade

При тщательном изучении динамики спроса на драгоценный металл становится очевидно, что нынешние цены не только выгодны, но даже очень дешевы. Официальные международные золотые запасы неуклонно растут с 2008 года. Центральные банки и независимые фонды наращивают долю золота в своих портфелях. Параллельно, согласно рекомендациям Basel III, резко снизился риск золота в адекватности капитала коммерческих банков, составив в некоторых странах 0%. Инвестиции в золото и другие драгоценные металлы в России освобождены от НДС.

С макроэкономической точки зрения нестабильная геополитическая ситуация, торговые войны, ухудшение экономической ситуации повышают спрос на золото. В случае снижения процентных ставок FES или Европейским Центральным банком, инвесторы, опасаясь обесценивания валют, спешат закупать золото. Иными словами, в периоды рецессии мировой экономики спрос на золото растет, и он продолжает расти при снижении процентных ставок для борьбы с рецессией. При нынешнем раскладе золото по-любому останется в выигрыше.

В то же время некоторые страны озабочены поиском альтернативы доллару. Подобные идеи озвучивались в странах, конфликтующих с США, но было удивительно слышать это из уст главы Центробанка Англии Марка Карни, заявившего о целесообразности новой криптовалюты для международной торговли. Очевидно, что развитые страны тоже страдают от валюты-гегемона. В этом смысле золото может сыграть незаменимую роль. Так или иначе, будущее его видится ярким и блестящим.

Нариман Ягубов