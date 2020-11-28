Манатные депозиты азербайджанских банков выросли на 12,4% за последний год

Объем манатных депозитов вырос на 947,6 млн манатов или на 12,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года

Общий объем манатных депозитов в Азербайджане без учета депозитов нерезидентов и органов государственного управления на 1 ноября этого года составил 8 млрд 578,8 млн манатов, что по сравнению с аналогичным показателем на 1 октября на 23,5 млн манатов или на 0,3% больше.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем манатных депозитов вырос на 947,6 млн манатов или на 12,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Объем депозитов в иностранной валюте без учета депозитов нерезидентов и органов государственного управления на 1 ноября составил 8 млрд 347,3 млн манатов. Это на 18,9 млн манатов или на 0,2% больше по сравнению с показателем на 1 октября и на 1 млрд 731,3 млн манатов или 17,1% меньше, чем в прошлом году.