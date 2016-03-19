​Манат укрепится до решения ФРС о повышении ключевой ставки - ПРОГНОЗ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Укрепление азербайджанского маната прогнозируется до решения Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении ключевой ставки.

Как сообщает Report, на заседании ФРС 16 марта получены сигналы о повышении ключевой ставки в апреле и июне. После заявлений на глобальных финансовых рынках сложились позитивные настроения, курс доллара же снизился практически ко всем мировым валютам.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что положительные тенденции на глобальных финансовых рынках продолжатся до решения ФРС о повышении ключевой ставки. В этот же период ожидается укрепление курса AZN/USD на фоне роста нефтяных цен. Отметим, что после достижения курса 11 марта максимальной отметки в 1,6456 AZN/USD манат начал укрепляться и сегодня, 19 марта, курс равен 1,5971 AZN/USD. Таким образом, за последние шесть рабочих дней манат укрепился на 2,95%.

Аналитики Report считают, что курс маната по отношению к доллару снизится до диапазона 1,45-1,50, после чего динамика курса будет зависеть от изменений на глобальных финансовых рынках вследствие повышения ФРС ключевой ставки. На фоне укрепления доллара из-за изменений монетарной политики ФРС на глобальных финансовых рынках вновь сформируются отрицательные тенденции. В этом случае не исключено, что к концу года манат ослабеет и курс повысится до 1,70-1,75 AZN/USD.