Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский манат адаптировался к ценам на нефть на уровне 45-50 долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

Э.Рустамов отметил, что основным приоритетом является стабилизация: "Конечная цель – это повышение доходов населения и государства".

"Создан Совет по финансовой стабильности. Здесь ведутся серьезные работы, проходят обсуждения. Проводится работа по обеспечению макроэкономической стабильности, переходу к новой модели экономического роста, охватывающей социальные реформы. Пока не достигнуто соглашение по этому документу, мы не можем затрагивать чувствительные темы", - добавил главный банкир.