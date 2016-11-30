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    Манат адаптировался к ценам на нефть на уровне 45-50 долларов

    Эльман Рустамов: Мы не можем затрагивать чувствительные темы

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский манат адаптировался к ценам на нефть на уровне 45-50 долларов. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

    Э.Рустамов отметил, что основным приоритетом является стабилизация: "Конечная цель – это повышение доходов населения и государства".

    "Создан Совет по финансовой стабильности. Здесь ведутся серьезные работы, проходят обсуждения. Проводится работа по обеспечению макроэкономической стабильности, переходу к новой модели экономического роста, охватывающей социальные реформы. Пока не достигнуто соглашение по этому документу, мы не можем затрагивать чувствительные темы", - добавил главный банкир.

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