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Мамед Мусаев: Необходимо реформировать механизмы и условия доступа аграрного сектора к финансам

Мамед Мусаев: Необходимо реформировать механизмы и условия доступа аграрного сектора к финансам 1,6% кредитов, выделенных экономике Азербайджана, направлены на сельское хозяйство.
Финансы
31 мая 2024 г. 12:16
Мамед Мусаев: Необходимо реформировать механизмы и условия доступа аграрного сектора к финансам

1,6% кредитов, выделенных экономике Азербайджана, направлены на сельское хозяйство.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской конфедерации предпринимателей (ASK) Мамед Мусаев на открытии проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого офисом Министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO).

"Это показывает необходимость проведения определенных реформ для усовершенствования механизмов и условий доступа к финансированию аграрного сектора Азербайджана, имеющего большой потенциал в этой сфере", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день действуют льготные государственные источники финансирования, такие как система страхования аграрного сектора, Фонд развития предпринимательства и Фонд аграрного развития, а это, в свою очередь, дает возможность предпринимателям, работающим в этом секторе, получать кредиты на более выгодных условиях.

Президент ASK отметил, что в прошлом году сельскохозяйственный сектор получил кредиты в объеме 471,3 млн манатов, из них банками выдано 427 млн манатов, а небанковскими кредитными организациями - 44,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Confed chief calls for reforms in mechanisms for agricultural sector's access to finance
Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "Aqrar sahənin maliyyəyə çıxış imkanları mexanizmləri və şərtlərində islahatlar aparılmalıdır"

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