Внесены изменения в ”Положение банковского омбудсмена"

На собрании Ассоциации банков Азербайджана (АБА) были внесены изменения в ”Положение банковского омбудсмена".

На собрании Ассоциации банков Азербайджана (АБА) были внесены изменения в ”Положение банковского омбудсмена".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

Согласно изменению, отныне банковский омбудсмен сможет рассматривать жалобы на сумму до 10 тысяч долларов США. До этого эта сумма составляла 2 тысячи долларов.

Напомним, что решение о создании банковского омбудсмена было принято на заседании общего собрания АБА от 3 февраля 2017 года. Цель состоит в том, чтобы устранить юридические и гражданские споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением или прекращением договоров между банками и физическими лицами, без обращения в суд.

Банковский омбудсмен рассматривает жалобы 22 банков и 1 НКО по кредитам, денежным переводам, депозитам, кредитным картам и пр.