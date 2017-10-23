Максимальная сумма государственных ипотечных кредитов в Азербайджане увеличена на 50%

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" увеличена максимальная сумма выдаваемых по государственной линии коммерческих ипотечных кредитов.

Как сообщает Report, указанная сумма была увеличена со 100 тыс. до 150 тыс. манатов.

Максимальная сумма социальных ипотечных кредитов осталась на уровне 100 тыс. манатов.

Напомним, что в настоящее время коммерческие ипотечные кредиты выдаются под 8% годовых, а социальные ипотечные кредиты - 4% годовых.