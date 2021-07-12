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Майнеры биткоина возобновляют накопление криптовалюты

Майнеры биткоина возобновляют накопление криптовалюты Bitmain предложила китайским майнерам новую услугу, с помощью которой можно сократить срок развертывания майнинг-фермы за рубежом с 3 недель до 4 дней
Финансы
12 июля 2021 г. 17:33
Майнеры биткоина возобновляют накопление криптовалюты

Майнеры биткоина впервые с июня возобновили накопление криптовалюты.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического сервиса Glassnode. Они перестали хранить добытые биткоины и начали их продавать в начале июня месяца, когда на территории четырех китайских провинций был введен запрет на майнинг. Однако с 5 июля, напротив, наблюдается рост накопления биткоинов майнерами.

Помимо этого, согласно информации Glassnode, к восстановлению перешел и хешрейт главной криптовалюты, который в июне снижался более чем вдвое. Это произошло из-за того, что более 70% майнеров в Китае были вынуждены отключить оборудование для переезда в другие страны. Деятельность приостановил и крупнейший производитель оборудования для майнинга — компания Bitmain.

Также Bitmain предложила китайским майнерам новую услугу, с помощью которой можно сократить срок развертывания майнинг-фермы за рубежом с трех недель до четырех дней. Производитель готов помочь майнерам со строительством дата-центров, регистрацией деятельности и наймом персонала.

Напомним, что в мае власти Китая призвали к ужесточению регулирования майнинга и криптотрейдинга. После этого уже в четырех китайских провинциях были введены запреты на добычу цифровых активов: Сычуань, Юньнань, Цинхай и Синцзян. 21 июня Народный Банк Китая провел встречу с пятью крупнейшими банками страны и платежной системой Alipay и предостерег финансовые организации от операций с криптовалютой.

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