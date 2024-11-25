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М.Джаббаров: Профицит счета текущих операций платежного баланса в 2025-2028гг составит около 3% ВВП в год

М.Джаббаров: Профицит счета текущих операций платежного баланса в 2025-2028гг составит около 3% ВВП в год В следующем году соотношение профицита текущего счета платежного баланса Азербайджана к ВВП прогнозируется на уровне 5,19%.
Финансы
25 ноября 2024 г. 14:12
М.Джаббаров: Профицит счета текущих операций платежного баланса в 2025-2028гг составит около 3% ВВП в год

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2025 год прогнозируется на уровне 5,6% ВВП.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год.

По его словам, в 2025-2028 годах, с учетом прогнозов по добыче нефти и газа профицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% ВВП в год.

Министр отметил, что на 2025 год номинальный объем ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 129,2 млрд манатов, в том числе ненефтегазовый - 92,2 млрд манатов:

"С учетом прогнозируемой цены на нефть в $70 в 2025 году и $65 в 2026-2028 годах, ВВП на душу населения ожидается на уровне $7 412 в 2025 году и $8 522 к концу 2028 года".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Cari hesabın profisitinin ÜDM-ə nisbətinin gələn 4 ildə 3 % ətrafında olacağı proqnozlaşdırılır"

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