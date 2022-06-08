Люксембург заморозил российские активы на 4,3 млрд евро

Банки и другие финансовые организации Люксембурга в рамках санкций заморозили активы на 4,3 млрд евро.

Банки и другие финансовые организации Люксембурга в рамках санкций заморозили активы на 4,3 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство финансов страны. По его данным, замороженные активы включают в себя депозиты и ценные бумаги более 90 физлиц и 1 100 компаний, попавших под санкции.

Страны Запада вводят санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, начатую 24 февраля. Минфин РФ в марте заявил, что было заморожено около 300 млрд долларов золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ). Евросоюз заморозил активы ЦБ на сумму около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов). О блокировке российских активов также сообщали Германия, Италия, Нидерланды, Франция.