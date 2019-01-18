Лукашенко: Мы не против общей валюты с Россией

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Беларусь и Россия в рамках Союзного государства могут ввести единую валюту, но это не будет российский рубль.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо — на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", — заявил А.Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь готова унифицировать налоговую и таможенную политику на взаимных принципах.