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Лондонскую биржу с начала года покинули 45 компаний

Лондонскую биржу с начала года покинули 45 компаний C начала 2024 года количество компаний, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сократилось рекордными темпами более чем за десятилетие в результате их поглощения более крупными конкурентами и инвестиционными компаниями.
Финансы
4 декабря 2024 г. 11:41
Лондонскую биржу с начала года покинули 45 компаний

C начала 2024 года количество компаний, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сократилось рекордными темпами более чем за десятилетие в результате их поглощения более крупными конкурентами и инвестиционными компаниями.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агетство Bloomberg.

За этот год с биржи в Лондоне ушли около 45 компаний - это максимум с 2010 года. В то же время первичное размещение акций на LSE провели всего 11 компаний. Объем сделок по покупке британских фирм вырос на 81% в годовом выражении, более чем до 160 млрд долларов.

Особую активность проявляют иностранные инвестиционные компании. Так, американская Starwood Capital Group в октябре купила лондонскую Balanced Commercial Property Trust Ltd. за 674 млн фунтов стерлингов (852 млн долларов), шведская EQT AB в последние недели завершила покупку игровой студии Keywords Studios Plc за 2,1 млрд фунтов, а Thoma Bravo финализировала приобретение разработчика ПО в сфере кибербезопасности Darktrace Plc за 5,3 млрд долларов.

До конца года могут быть объявлены новые сделки. В частности, Aviva Plc продолжает попытки купить страховую компанию Direct Line Insurance Group Plc за 3,3 млрд фунтов, а General Atlantic ведет переговоры о приобретении Learning Technologies Group Plc, работающей в сфере онлайн-образования и обладающей капитализацией в 730 млн фунтов.

Такая ситуация свидетельствует о популярности компаний с листингом в Великобритании среди инвесторов, поскольку британский фондовый рынок сейчас торгуется с дисконтом более 40% к конкурирующим мировым площадкам, отмечает Bloomberg.

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