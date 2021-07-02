Лондон вновь обошел Амстердам в торговле ценными бумагами

С ростом операций с ценными бумагами столица Нидерландов, по оценке экспертов, стала одним из первых победителей в связи с Brexit - выходом Великобритании из ЕС

Британская столица вновь вышла в июне в европейские лидеры торговли ценными бумагами, уступив в начале года по этому показателю Амстердаму.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на американскую компанию CBOE Europe.

По ее данным, в прошлом месяце на различных лондонских площадках ежедневная торговля акциями в среднем составляла 8,92 млрд евро (10,6 млрд долларов США) акций по сравнению с 8,8 млрд евро (10,4 млрд долларов США) в Нидерландах. В мае средний дневной объем торгов ценными бумагами в Амстердаме достигал почти 9,4 млрд евро (свыше 11 млрд долларов США), а в Лондоне - около 8,7 млрд евро (10,3 млрд долларов США). В Париже, третьем по величине центре торговли акциями, объем ежедневной торговли ценными бумагами снизился почти с 6,1 млрд евро (7,2 млрд долларов США) в мае до 5,8 млрд евро (6,8 млрд долларов США) в июне.

Однако нынешнее преимущество одного из ведущих мировых финансовых центров - Лондона над Амстердамом, как отмечают аналитики, совсем не то, что было ранее. В декабре объем торгов акциями в Лондоне составил 14,3 млрд евро (16,9 млрд долларов США) по сравнению с 2,2 млрд евро (2,6 млрд долларов США) в Амстердаме.

С ростом операций с ценными бумагами столица Нидерландов, по оценке экспертов, стала одним из первых победителей в связи с Brexit - выходом Великобритании из ЕС. С начала года в Амстердаме также возросла активность на рынках свопов и суверенных долговых обязательств, операции по которым чаще всего проходили в Лондоне.

Intercontinental Exchange (ICE) - базирующаяся в США Межконтинентальная биржа, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов, - также планирует переместить рынок торговли выбросами углерода в размере 1 млрд евро в день в Нидерланды, хотя клиринг останется в Лондоне.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.