Лондон теряет более 1 трлн евро с уходом финансовых институтов из-за Brexit

Банки и другие финансовые институты выводят из Великобритании активы и фонды на сумму в общей сложности более 1 трлн евро в преддверии выхода страны из Евросоюза (Brexit), запланированного на конец марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе аналитического центра New Financial.

Согласно его данным, банки, в том числе инвестиционные, "выводят 800 млрд фунтов (около 925 млрд евро), компании по управлению активами - свыше 65 млрд фунтов (75 млрд евро) и страховые компании перемещают 35 млрд фунтов (40,5 млрд евро)".

В докладе отмечается, что Великобританию покидают почти 280 финансовых организаций, переезд которых обойдется в общей сложности в более чем 3,5 млрд евро. Около 100 финансовых институтов и компаний выбрали местом работы Дублин, 60 перемещаются в Люксембург, 41 - в Париж, 40 - во Франкфурт-на-Майне и 32 - в Амстердам.

По словам директора Уильяма Райта, что бизнес "продолжит покидать Британские острова и это уменьшит влияние Соединенного Королевства в европейской банковской и финансовой сфере, приведет к сокращению налоговых поступлений и экспорта финансовых услуг в ЕС".

Тем не менее Лондон, как подчеркивает Райт, останется в обозримом будущем доминирующим финансовым центром, хотя его влияние будет постепенно снижаться.