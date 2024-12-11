О нас

Lloyd's of London: Новая волна пандемии может нанести ущерб экономике на сумму $13,6 трлн

Lloyd's of London: Новая волна пандемии может нанести ущерб экономике на сумму $13,6 трлн Новая пандемия может нанести ущерб мировой экономике в размере 13,6 трлн долларов США в течение пяти лет.
Финансы
11 декабря 2024 г. 21:16
Lloyd's of London: Новая волна пандемии может нанести ущерб экономике на сумму $13,6 трлн

Новая пандемия может нанести ущерб мировой экономике в размере 13,6 трлн долларов США в течение пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такой прогноз представил британский страховой рынок Lloyd's of London.

В отчете отмечается, что основной причиной потерь станет нарушение работы промышленных секторов из-за локальных локдаунов и глобальных ограничений на путешествия.

Согласно анализу Lloyd's и Кембриджского центра исследования рисков, в случае наихудшего сценария потери могут достичь 41,7 трлн долларов США, что приведет к снижению мирового ВВП на 1,1-6,4%. При более оптимистичном сценарии потери составят 7,3 трлн долларов.

Аналитики подчеркивают, что пандемия COVID-19 и последовавшие за ней локдауны вызвали серьезные нарушения глобального масштаба, и эти последствия до сих пор ощущаются в инфляционном давлении. Эта ситуация также привела к юридическим спорам о том, входят ли бизнес-потери в страховое покрытие.

Хотя Lloyd's не раскрывает экономическую стоимость пандемии COVID-19, сообщается, что страховая индустрия разработала специальные механизмы покрытия в случае новых инфекционных заболеваний, отмены мероприятий из-за пандемии, а также для разработки, хранения и транспортировки вакцин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Lloyd's of London": Yeni pandemiya 13,6 trilyon dollar iqtisadi itkilərə səbəb ola bilər

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
10 декабря 2024 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi