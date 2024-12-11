Lloyd's of London: Новая волна пандемии может нанести ущерб экономике на сумму $13,6 трлн

Новая пандемия может нанести ущерб мировой экономике в размере 13,6 трлн долларов США в течение пяти лет.

Новая пандемия может нанести ущерб мировой экономике в размере 13,6 трлн долларов США в течение пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такой прогноз представил британский страховой рынок Lloyd's of London.

В отчете отмечается, что основной причиной потерь станет нарушение работы промышленных секторов из-за локальных локдаунов и глобальных ограничений на путешествия.

Согласно анализу Lloyd's и Кембриджского центра исследования рисков, в случае наихудшего сценария потери могут достичь 41,7 трлн долларов США, что приведет к снижению мирового ВВП на 1,1-6,4%. При более оптимистичном сценарии потери составят 7,3 трлн долларов.

Аналитики подчеркивают, что пандемия COVID-19 и последовавшие за ней локдауны вызвали серьезные нарушения глобального масштаба, и эти последствия до сих пор ощущаются в инфляционном давлении. Эта ситуация также привела к юридическим спорам о том, входят ли бизнес-потери в страховое покрытие.

Хотя Lloyd's не раскрывает экономическую стоимость пандемии COVID-19, сообщается, что страховая индустрия разработала специальные механизмы покрытия в случае новых инфекционных заболеваний, отмены мероприятий из-за пандемии, а также для разработки, хранения и транспортировки вакцин.