Лизинговый рынок Азербайджана увеличится в 8 раз в течение 10 лет

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет рассмотрен вопрос подготовки единой законодательной базы по развитию лизинговой системы. Новый закон создаст условия для оказания оперативных услуг лизинговыми компаниями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Стратегическую дорожную карту по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства в Азербайджанской Республике".

"На основе нового закона будет сформирована соответствующая нормативно-правовая база и созданы благоприятные условия для деятельности лизинговых компаний", - говорится в документе.

Отмечается, что для ускоренного развития лизингового рынка будут применены льготы, определены новые регулирующие механизмы.

"Кроме того, будет рассмотрено введение дополнительных льгот в значимых для страны секторах. Эти льготы создадут условия для стимулирования пользования лизинговыми услугами в качестве альтернативного источника финансирования субъектами МСП. Кроме того, будет стимулироваться использование субъектами МСП в качестве альтернативных и дешевых источников таких финансовых инструментов как форварды, фьючерсы, опционы, свопы и факторинг", - сообщается в документе.

Согласно документу, основная проблема лизинговых компаний страны заключается в нехватке финансовых инструментов: "Охват деятельности лизинговых компаний и низкий уровень капитализации снижает привлекательность этой сферы для зарубежных инвесторов. Сейчас более 30 компаний в Азербайджане специализируются в сфере лизинга, объем лизинговых операций составляет 200 млн манатов, что равно 0,5% ВВП".

"Развитие лизингового рынка позволит довести долю лизинговых операций в ВВП до 2% к 2020 году и 4% - к 2025-му", - отмечается в Стратегической дорожной карте.