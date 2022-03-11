Лизинговые компании могут потерять 10 млрд долларов из-за отказа РФ возвращать самолеты

Убытки западных лизинговых компаний из-за возможного отказа России возвращать арендованные самолеты могут достигнуть 10 млрд долларов США.

Убытки западных лизинговых компаний из-за возможного отказа России возвращать арендованные самолеты могут достигнуть 10 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times, у российских авиакомпаний находится около 450 самолетов, взятых в лизинг у западных компаний.

В соответствии с введенными против РФ санкциями лизинговые договоры должны быть прекращены 28 марта. Вчера российское правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать права на находящиеся в лизинге иностранные самолеты.

По подсчетам издания, сильнее всего может пострадать крупнейший лизингодатель мира — AerCap, у российских авиакомпаний в лизинге 152 принадлежащих ему самолета. В конце февраля компания объявила об остановке работы в России. Другие лизинговые предприятия, у которых арендуют самолеты российские авиакомпании,— SMBC, Avolon Aerospace и Carlyle Aviation.

По мнению экспертов, удержание арендованных самолетов в РФ может привести к длительным тяжбам, в том числе между лизингодателями и страховыми компаниями, а также к росту страховых платежей в этой сфере и переоценке уровня рисков данного рынка.