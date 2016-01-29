​Лишенный лицензии банк проведет внеочередное заседание

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В головном офисе ОАО Atrabank (г. Баку, ул. Рашида Бехбудова, 77) 3 февраля в 17:00 состоится внеочередное общее заседание акционеров банка.

Как сообщает Report со ссылкой на опубликованное в официальной газете банка объявление, в повестку дня входит обсуждение принятых 27 января Центробанком Азербайджана в отношении ОАО Atrabank решений и другие вопросы.

Отметим, что решением правления ЦБА от 27 января 2016 года аннулирована лицензия ОАО Atrabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

В ЦБА сообщили, что согласно соответствующему законодательству Фонд страхования вкладов выплатит компенсации по застрахованным вкладам ОАО Atrabank.