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    Ликвидируемый "МБА-Москва" вошел в список самых надежных банков России

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Всемирно известный финансово-экономический журнал Forbes составил ТОП-100 самых надежных банков России в 2018 году.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на первом месте стоит "Росбанк".

    Вторую позицию Forbes отдал банку "Юникредит", замыкает тройку лидеров по надежности "Райффайзенбанк".

    Лидировавший в прежнем рейтинге "Сбербанк" на этот раз занял 4-е место.

    Пятая сточка у "Ситибанка", шестая - у банка "Нордеа", VTB - на седьмом месте.

    Отметим, что 99,9999 % акций ОАО Bank VTB (Azerbaijan) принадлежит Bank VTB (PSC).

    "Дочка" Международного банка Азербайджана – "МБА-Москва" занимает в рейтинге 79-е место.

    Отметим, что в марте этого года ОАО "Международный банк Азербайджана" приняло решение о ликвидации "МБА-Москва".

    В заявлении банка отмечается, что процесс ликвидации будет проходить в рамках соответствующих законодательных норм страны, где осуществлял деятельность банк, все обязательства перед клиентами будут выполнены. 

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