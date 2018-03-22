Ликвидируемый "МБА-Москва" вошел в список самых надежных банков России

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Всемирно известный финансово-экономический журнал Forbes составил ТОП-100 самых надежных банков России в 2018 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на первом месте стоит "Росбанк".

Вторую позицию Forbes отдал банку "Юникредит", замыкает тройку лидеров по надежности "Райффайзенбанк".

Лидировавший в прежнем рейтинге "Сбербанк" на этот раз занял 4-е место.

Пятая сточка у "Ситибанка", шестая - у банка "Нордеа", VTB - на седьмом месте.

Отметим, что 99,9999 % акций ОАО Bank VTB (Azerbaijan) принадлежит Bank VTB (PSC).

"Дочка" Международного банка Азербайджана – "МБА-Москва" занимает в рейтинге 79-е место.

Отметим, что в марте этого года ОАО "Международный банк Азербайджана" приняло решение о ликвидации "МБА-Москва".

В заявлении банка отмечается, что процесс ликвидации будет проходить в рамках соответствующих законодательных норм страны, где осуществлял деятельность банк, все обязательства перед клиентами будут выполнены.