Ликвидирован ОАО DemirBank

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Решением Совета Директоров Палаты надзора над финансовыми рынками с 23 декабря 2017-го года лицензия ОАО DemirBank будет отозвана.

Как передает Report, Палата приняла такое решение, основываясь на статьи 16.1.6-16.1.8 закона АР «О банках». Отмечается, что совокупный капитал банка не соответствовал установленному минимуму. В том числе, коэффициент адекватности совокупного капитала был ниже установленных законодательством трех процентов. Кроме того, банк не смог выполнить свои обязательства перед кредиторами,- говорится в сообщении ведомства.

ОАО DemirBank является членом Фонда страхования вкладов Азербайджана. Соответственно, вклады граждан будут возвращены Фондом. Решением Палаты в банк назначен временный администратор. Палата уже обратилась в суд для начала процедуры банкротства ОАО DemirBank.