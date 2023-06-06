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Ликвидатором Günay Bank назначен Фонд страхования вкладов

Ликвидатором Günay Bank назначен Фонд страхования вкладов Решением Бакинского апелляционного суда от 18 мая 2023 года № 2-3(103)-42/2023 ОАО “Günay Bank” было признано банкротом и начата процедура банкротства
Финансы
6 июня 2023 г. 19:45
Ликвидатором Günay Bank назначен Фонд страхования вкладов

Решением Бакинского апелляционного суда от 18 мая 2023 года № 2-3(103)-42/2023 ОАО “Günay Bank” было признано банкротом и начата процедура банкротства.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд страхования вкладов, на основании решения Бакинского апелляционного суда Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором ОАО ”Günay Bank".

Ранее сообщалось, что выплата компенсаций вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Günay Bank будет осуществляться посредством ОАО Bank Respublika с 19 июня 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ƏSF “Günay Bank”ın ləğvedicisi təyin edilməsi ilə bağlı üçünçü bildirişini dərc edib

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