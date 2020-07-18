Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как проинформировали журналистов в Совете ЕС, встреча возобновится в субботу.

"Заседание Евросовета закончилось. Встреча возобновится 18 июля в 11:00 (в 13:00 - бакинское время)", - сказал представитель этого органа.

Как уведомил источник в делегации одной из стран ЕС, лидеры сообщества после почти 12-часовых дискуссий так и не сумели прийти к консенсусу. "Соглашения пока нет. Всем нужна пауза. Необходимо будет вернуться к переговорам со свежими силами", - отметил он.

По словам другого дипломата, переговоры заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, у которого есть "свое видение управления фондом восстановления".

Внеплановый саммит ЕС посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану в 1,074 трлн. евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса в 750 млрд. евро.