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Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
Финансы
19 июля 2020 г. 05:00
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча возобновится в воскресенье.

"Заседание Евросовета закончилось. Председатель Шарль Мишель возобновит встречу завтра в полдень", - сказал журналистам представитель Совета ЕС.

В воскресенье Мишель может представить участникам саммита новое компромиссное решение. "Глава Евросовета решил вновь взять паузу, так как позиции все еще не сближены. Завтра, возможно, он представит новое компромиссное предложение", - отметил собеседник агентства.

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но дипломаты допускали, что он затянется на третий день.

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