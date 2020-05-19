​Лицензия Standard Insurance отозвана

Решением правления Центробанка Азербайджанской Республики от 19 мая 2020 года аннулирована лицензия ОАО Страховая компания Standard Insurance в связи с полной потерей капитала, ненадежной текущей деятельностью и нарушением прав потребителей, в компанию назначен временный администратор, в суд направлено ходатайство о начале процедуры банкротства в отношении компании.

Как сообщает Report, в соответствии с положениями законодательства полномочия органов управления страховой компании ОАО Standard Insurance приостановлены и переданы временному администратору.

Финансовое положение страховой компании ОАО Standard Insurance продолжало ухудшаться на протяжении длительного времени. В соответствии с Распоряжением № 1616 президента Азербайджана от 28 ноября 2019 года, после упразднения Палаты по надзору за финансовыми рынками и передачи соответствующих полномочий, Центробанк приступил к оценке финансового состояния страхового сектора. В ходе оценки было установлено, что совокупный капитал компании значительно ниже установленных требований, проведены обсуждения с руководством компании касательно полного восстановления капитала. Однако акционерами не был представлен конкретный план полного восстановления капитала компании. Показатели эффективности страховой компании ОАО Standard Insurance также на низком уровне, и последние два года компания завершила с убытком.

Перед его руководством неоднократно поднимался вопрос о рыночном поведении компании, особенно в сфере защиты прав потребителей. Хроническая проблема ликвидности, с которой сталкивается компания, привела к серьезным задержкам в регулировании страховых случаев, что в конечном итоге привело к росту недовольства потребителей страховыми услугами.