Лицензия Meta-Kapital приостановлена на месяц

16:25 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) приостановил действие лицензии ООО "Мета-Капитал" на осуществление валютно-обменных операций сроком на 1 месяц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках текущих процессов контроля в компании было выявлено невыполнение обязательных указаний, нарушение требований пунктов 3.7, 4.10, 5.2, 6.6 и 6.7 "Правил осуществления валютно-обменных операций лицами, получившими лицензию на валютно-обменную деятельность, и контроля за валютно-обменной деятельностью", а также повторные нарушения требований пунктов 3.6, 4.7 и 6.5.

В целях устранения выявленных нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями соответствующих законодательных актов, действие лицензии временно приостановлено в соответствии со статьями 13-7.1.2 и 13-7.2 закона "О валютном регулировании".