LIBOR в ближайшие 4 года будет аннулирован

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ До конца 2021 года ставка LIBOR может быть ликвидирована. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявляет финансовый регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA).

Отметим, что LIBOR (London Interbank Offered Rate) отражает средневзвешенную процентную ставку по межбанковским кредитам на лондонском рынке.

Британский регулятор и банки хотят создать более надежную систему вместо LIBOR, вокруг которой периодически возникают скандалы. По этой причине они намерены до 2021 года поэтапно избавиться от данной ставки.

По словам председателя FCA Эндрю Бейли, LIBOR стал причиной манипуляций трейдеров с учетной ставкой. В заявлении Bloomberg Бейли подчеркнул, что "если финансовые рынки продолжат использовать LIBOR указанным способом, то мы будем вынуждены отказаться от этого показателя".

Аналитическая группа Report отмечает, что в настоящее время на рынке евробондов ставки рассчитываются по LIBOR, и к этим ставкам добавляется премия за риск в соответствии с рейтингом страны или организации. FCA, в свою очередь, ссылаясь на то, что LIBOR и учетная ставка различаются, считает данный шаг несправедливым.