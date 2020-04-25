​Льготы в ипотечном кредитовании получат лишь потерявшие работу

Вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, регулируются "Порядком выдачи ипотечного кредита за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, в том числе льготного ипотечного кредита", утвержденным указом президента от 22 июня 2016 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

В сообщении подчеркивается, что обратиться за реструктуризацией кредита могут своевременно погашавшие кредит заемщики, потерявшие работу или столкнувшиеся с уменьшением дохода.