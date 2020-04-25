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Льготы в ипотечном кредитовании получат лишь потерявшие работу

​Льготы в ипотечном кредитовании получат лишь потерявшие работу

Вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, регулируются "Порядком выдачи ипотечного кредита за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, в том числе льготного ипотечного кредита", утвержденным указом президента от 22 июня 2016 года. 

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда. 

В сообщении подчеркивается, что обратиться за реструктуризацией кредита могут своевременно погашавшие кредит заемщики, потерявшие работу или столкнувшиеся с уменьшением дохода.

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