​"Лаборатория Касперского" предупреждает о направленном на банкоматы вирусе

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" обнаружила, что многие банкоматы по всему миру заражены бэкдором Skimer, с помощью которого киберпреступники могут красть деньги пользователей без применения переносных считывающих устройств (скиммеров).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, зловред позволяет атакующим получать напрямую из машины всю информацию об используемых в ней банковских картах, включая номера счетов и PIN-коды, а также снимать наличные.

"Мы выяснили, какую именно последовательность цифр кодируют атакующие, и передаем эту информацию банкам, чтобы они могли проверить свои процессинговые системы и узнать, не заражены ли их банкоматы, и заблокировать попытки киберпреступников активировать зловред", - комментирует Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" детектирует эту угрозу как Backdoor.Win32.Skimer. Для ее предотвращения компания рекомендует использовать технологии белых списков и полного шифрования диска; внедрить и следить за соблюдением качественных политик управления устройствами; разрешать загрузку только с жесткого диска и изолировать сеть банкомата от внутренних сетей банка.

Бэкдор Skimer, известный с 2009 года, - это первая вредоносная программа, направленная на банкоматы. На данный момент насчитывается 49 ее модификаций, 37 из которых нацелены на машины одного из ведущих производителей банкоматов. Самая последняя версия была обнаружена в начале мая - зловред был усовершенствован и стал еще более опасен для банков и их клиентов по всему миру. Хотя у "Лаборатории Касперского" нет точных данных о географии заражения банкоматов, образцы Skimer были обнаружены в целом ряде стран: не только в России, но и в ОАЭ, Франции, США, Макао, Китае, Испании, Германии, Грузии, Польше, Бразилии, Чехии и на Филиппинах.