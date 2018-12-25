Замминистра: Льготы на производство сельхозпродукции исчисляются миллиардами манатов

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Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ "С 1999 года и по сегодняшний день мы применяем льготы в сфере производства сельхозпродукции".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра налогов Сахиб Алекперов на пресс-конференции.

По его словам, льготы будут применяться еще в течение пяти лет.

“Льготы, применяемые до сегодняшнего дня, в аграрном секторе исчисляются миллиардами манатов ", - подчеркнул Сахиб Алекперов.

Следует отметить, что с 1999 года производители сельхозпродукции освобождены от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом, за исключением земельного налога.