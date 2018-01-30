Льготные кампании AccessBank подходят к концу

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Осталось два дня до завершения двух кампаний AccessBank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, речь идет о кампаниях "Üçü var idi, üçü yox idi…" и "Выгодно, как ни крути!".

В рамках кампании "Üçü var idi, üçü yox idi…" банк предоставляет всем клиентам, взявшим микро, агро и потребительские кредиты, льготный период на любые 3 месяца оплаты кредита, а также дарит им проценты за последние 3 месяца кредитного срока.

Так, клиенты, оформившие в AccessBank кредит до 31 января 2018 года, смогут выбрать срок отсрочки погашения в любые 3 месяца кредитного срока, таким образом, освобождаясь от выплаты основной суммы в этот период, совершат погашения в последующие месяцы. Кроме этого, каждый клиент, взявший кредит в рамках данной кампании, освобождается от выплаты процентов за последние 3 месяца кредитного срока. Воспользовавшись кампанией, клиенты могут взять на выгодных условиях микро- и агрокредиты с минимальным сроком в 15 месяцев на сумму до 50 000 манатов, а также наличные кредиты на сумму до 20 000 манатов. Годовая процентная ставка по кредитам начинается с 23%.

А в рамках скидочной и выигрышной кампании "Выгодно, как ни крути!" банк предоставляет 50%-ную скидку на платежные карты Mastercard Debit, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Classic и Visa Gold. Кроме того, владельцы платежных карт AccessBank, совершив безналичную оплату, получат возможность приобрести iPhoneX.

Отметим, что для участия в выигрышной кампании достаточно произвести платежными картами Visa и Mastercard, выпущенными AccessBank (за исключением зарплатных карт и бизнес-карт), безналичные операции на сумму 20 манатов (или в ее валютном эквиваленте) или выше, в любом пункте торговли и обслуживания, как на территории страны, так и за ее пределами, а также оплачивая товары и услуги по интернету (за исключением операций, не участвующих в розыгрыше).

Победители будут определены по итогам подсчета операций, совершенных за время кампании посредством карт банка. Два клиента, совершивших наибольшее количество и наибольшую сумму операций, получат новый iPhoneX.

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в контактном центре по номеру 151.