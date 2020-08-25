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Кыргызстан сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Кыргызстан сохранил учетную ставку на прежнем уровне Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Нацбанк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 5%
Финансы
25 августа 2020 г. 12:21
Кыргызстан сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Правление Национального банка Кыргызской Республики 24 августа 2020 года приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 5%.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом говорится в материалах регулятора.

Решение вступает в силу с 25 августа.

По словам специалистов, развитие экономики Кыргызстана по-прежнему в большей степени находится под влиянием внешнеэкономических условий и факторов, сформировавшихся на фоне мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на постепенное восстановление экономической активности в мире, ситуация во внешнем секторе остается неопределенной. Ожидается, что возврат экономик к докризисным уровням займет более длительное время, чем прогнозировалось ранее.

«Распространение пандемии и ее негативные последствия отразились в резком снижении экономической активности в Кыргызстане практически во всех секторах экономики, кроме сельскохозяйственного сектора и предприятий «Кумтор». Показатели реального сектора экономики Кыргызской Республики продолжают находиться в отрицательной зоне, достигнув минимальных значений за последние несколько лет. Объем притока денежных переводов в страну остается ниже прошлогодних значений, обуславливая более сдержанное внутреннее потребление», - говорится в сообщении.

Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5% с учетом необходимости поддержания мер по стимулированию реального сектора экономики.

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. В случае возникновения каких-либо рисков, Нацбанк располагает достаточными инструментами для смягчения их последствий, говорится в сообщении.
 

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