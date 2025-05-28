Кыргызстан осуществил дебютное размещение еврооблигаций на $700 млн

Кыргызстан впервые в своей истории разместил суверенные еврооблигации на финансовых рынках на $700 млн.

Кыргызстан впервые в своей истории разместил суверенные еврооблигации на финансовых рынках на $700 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообща пресс-служба кыргызского Минфина.

"Кыргызская Республика успешно осуществила дебютное размещение суверенных еврооблигаций на международных финансовых рынках на сумму $700 млн по купонной ставке 7,75% на срок 5 лет", - сказал представитель пресс-службы.

Общий спрос инвесторов на эти облигации на пике составил превысил $2,1 млрд.

"В процессе размещения участие приняли более 100 международных инвесторов из Великобритании, США, Европы и Азии", - отметил он.