Кыргызстан одобрил заключение к Соглашению с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения

Кабинет министров Кыргызстана одобрил заключение к Соглашению с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения.

Кабинет министров Кыргызстана одобрил заключение к Соглашению с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ. Соглашение было подписано 24 апреля 2024 года в Баку.

Министерство экономики и коммерции определено органом, ответственным за реализацию Соглашения. Заключение направлено в Жогорку Кенеш Кыргызстана с целью ратификации.

Соглашение рассматривается в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана и создает условия иностранным компаниям для инвестирования в различные отрасли экономики страны путем исключения двойного налогообложения и предоставления гарантий по обложению налогами только в одной стране.



Основными задачами Соглашения являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонения от налогообложения или злоупотреблений положениями Соглашения, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств для обеспечения выполнения положений Соглашения.



В тексте документа подчеркивается, что Соглашение является единой формой в решении общих проблем и задач, возникающих в правовой сфере международного двойного налогообложения, и позволяет выработать общий подход во взаимоотношениях Кыргызстана с Азербайджаном в сфере налогового законодательства.



Отмечается, что Соглашение способствует увеличению товарооборота и объема азербайджанских инвестиций в Кыргызскую Республику.

Объем азербайджанских инвестиций в кыргызскую экономику составляет 5,4 млн долларов США, при этом сумма капиталовложений Кыргызстана в Азербайджан равна 5,54 млн долларов США.

Из 74 предприятий с кыргызским капиталом в Азербайджане активными являются 23.