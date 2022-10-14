Кыргызский банк "Компаньон" перестал принимать карты "Мир"

Кыргызский банк "Компаньон", девятый по объему активов в этой стране, перестал обслуживать карты платежной системы "Мир", выпущенные 21 российским банком.

Кыргызский банк "Компаньон", девятый по объему активов в этой стране, перестал обслуживать карты платежной системы "Мир", выпущенные 21 российским банком.

Как передает Report, это следует из сообщения организации.

"В связи с решением партнерского процессингового центра, обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" приостановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня принимать карты системы "Мир" отказались и власти Шри-Ланки.

В сентябре их перестали обслуживать крупнейшие турецкие банки. Также банки Казахстана, Узбекистана и Вьетнама заявили о том, что в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами Минфинансов США (OFAC), перестали обслуживать карты "Мир".