Кямран Алиев: Борьба с коррупцией охватывает не только государственный, но и частный сектор

© Report

Баку 22 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане существует сильная политическая воля, прогрессивная законодательная база в деле борьбы с коррупцией, и это законодательство, используя международную практику, постоянно совершенствуется.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

По его словам, в сферах, которые охватывает ASAN xidmet, сократились жалобы в связи с коррупцией, а в некоторых случаях даже сошли на нет.

"Осуществляется тесное сотрудничество со структурами, проводящими проверку. Борьба с коррупцией охватывает не только государственный, но и частный сектор. Здесь также имеет большое значение исключение необоснованных проверок. Нельзя допускать бюрократические проволочки, все это постоянно должно оставаться в центре внимания", - отметил он.

По словам К. Алиева, в Азербайджане продолжается развитие во всех областях: "По мере развития формируются условия для коррупционных преступлений. В своей деятельности мы стараемся принимать непосредственное участие в осуществлении экономических реформ, помочь в устранении причин, вызывающих коррупцию".