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Квартальная выручка Microsoft выросла на 22% в годовом исчислении

Квартальная выручка Microsoft выросла на 22% в годовом исчислении Выручка американской корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 30 сентября, достигла 45,3 млрд долларов США, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Финансы
27 октября 2021 г. 02:17
Квартальная выручка Microsoft выросла на 22% в годовом исчислении

Выручка американской корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 30 сентября, достигла 45,3 млрд долларов США, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как передает Report, соответствующие данные приводятся на сайте компании.

Операционная прибыль Microsoft за указанный срок составила 20,2 млрд долларов США, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Чистая прибыль достигла 20,5 млрд долларов США, она выросла на 48% в годовом исчислении. Телекомпания CNBC отмечает, что финансовые показатели компании по всем пунктам превысили ожидания экспертов.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла подчеркнул, что во многом финансовые успехи Microsoft вызваны большим спросом на сервисы в сфере облачных технологий. По его словам, корпорация предоставляет "полный спектр платформ и инструментов, которые необходимы организациям для работы в этот переходный период".

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